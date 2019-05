La bruixa dolenta i Gargamel, el desprestigi de les Creus de Sant Jordi

Les fades solen ser personatges especials, màgics, representats per dones capaços de concedir els desitjos i la protecció als nens i a tots aquells que creuen en elles. Són dones belles, caritatives, intel·ligents i plenes de màgia que es dediquen a complir desitjos. Totes elles són bondat, puresa i amor cap als humans. Les fades, personatges de la mitologia, omplen d'il·lusió i fantasia el món de la infància i la gent gran amb esperit de nen.









Núria de Gispert, l'expresidenta del Parlament de Catalunya, que de petita somiava ser una fada "perquè sempre pensava en com aconseguir coses que no eren possibles", manifestava en una entrevista a 'El País', amb foto inclosa disfressada d'aquest personatge màgic, però s'ha transformat en una bruixa dolenta, d'aquestes que tots detecten per les seves accions.





En els últims anys, la ira de la "malvada" ha recaigut, via Twitter, en unes quantes persones que no pensen com ella, tot insultant-les, i fins els ha dit porcs. La seva adhesió indestructible a l'independentisme, després del seu pas pel partit democratacristià d'Unió i ser una persona de missa, ha estat premiada amb la ja devaluada, per desgràcia, Creu de Sant Jordi, guardó que atorga la Generalitat de Catalunya a aquelles persones o entitats que "pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat especialment en el pla cívic i cultural". Com es pot apreciar, el civisme, la mala equació i la xenofòbia són les característiques de Núria de Gispert, la primera dona presidenta del Parlament de Catalunya, el treball va deixar molt a desitjar, per la seva falta de coneixements i d'imparcialitat.





La Trinca, un dels grups humorístics musicals retirats dels escenaris fa ja bastants anys, de bons records per a molta gent d'Espanya fins que un dels seus components, Josep Maria Mainat, en les seves estones lliures es dedica a insultar els espanyols i a totes aquelles persones que no combreguen amb les seves idees independentistes, també ha estat agraciada amb la creu. Precisament ara que l'activista Mainat està donant molt de joc a la causa i als seus amics de la Generalitat. Mereix la Trinca una Creu de Sant Jordi? És clar que sí, però no ara, sinó quan estava en actiu, perquè en aquest moment la concessió del guardó té un cert tuf, per desgràcia de la resta dels components del trio humorista.





La concessió de les Creus a aquests dos personatges, el que fa, per desgràcia, és desprestigiar els guardons que haurien de ser un exemple d'equitat, transparència i sentit de país, però s'ha transformat en un premi per als amics que deixen en molt mal lloc a la Generalitat de Catalunya i porta a pensar que el govern català, com s'està veient per activa i per passiva, només està per representar i premiar els seus amics de l'ànima.





En aquesta edició de les Creus de Sant Jordi, dos personatges que generen esgarrifança, la bruixa dolenta i Gargamel, han protagonitzat una edició que passarà a la història per la manca d'objectivitat i el partidisme d'un govern que premia uns personatges que representen tot el contrari dels objectius del guardó.