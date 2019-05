Lilian Tintori denuncia que han entrat i "destrossat" el seu habitatge a Veneçuela

Lilian Tintori, la dona del líder opositor veneçolà Leopoldo López, ha denunciat aquest dimecres que el seu habitatge ha estat "destrossat" mentre es trobaven a la residència de l'ambaixador d'Espanya a la capital veneçolana, Caracas.









"Aquesta nit han entrat a casa nostra, com delinqüents, sense ordre d'escorcoll i sense que hi fóssim presents, han destrossat la casa i han robat les nostres coses", ha afirmat Tintori a través del seu compte de la xarxa social Twitter.





"No sabem quina era la seva intenció, ja sabien que ni Leopoldo ni jo, ni els meus fills hi érem. Endreçaré casa meva, perquè és la nostra llar, és on viuen els nostres fills, si volien espantar-nos aquí continuarem dempeus, ferms, com tots els veneçolans", ha afegit.





El Govern espanyol ha confirmat aquest dimecres que López, la seva dona i la seva filla es troben a la residència de l'ambaixador d'Espanya a Caracas després d'abandonar l'ambaixada de Xile.





Després que diverses fonts de l'entorn del "president interí" de Veneçuela, Juan Guaidó, i el ministre d'Exteriors de Xile, Roberto Ampuero, informessin que el líder opositor i la seva família s'havien traslladat a l'ambaixada espanyola, l'Executiu ho ha corroborat de manera oficial.





Alberto Ravell, cap del Centre de Comunicació Nacional, que exerceix d'oficina de premsa de Guaidó, ha indicat en el seu compte de Twitter que López i la seva família "han sol·licitat asil al Govern de Xile i ja no es troba a la residència diplomàtica" d'aquell país.