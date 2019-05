El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Paterna (València) ha citat a declarar en qualitat de querellats al president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, i la directora general d'À Punt, Empar Marco, arran de la querella presentada pel PP per prevaricació tant en l'adjudicació d'un contracte per 1,3 milions a una empresa per a la producció d'una sèrie com en contractes menors subscrits amb deu persones físiques i de tres directius sense complir els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.









En un acte del passat 26 d'abril, el jutjat admet a tràmit la querella, interposada pel diputat del PP Jorge Bellver, i acorda la declaració de Soriano i Marc per al 20 de juny a les 10.00 hores.





A més, sol·licita a la CVMC i a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) que en 15 dies remetin còpia íntegra dels expedients del contracte amb la productora de la sèrie, dels contractes menors subscrits entre 2017 i 2018 amb deu persones que posteriorment van ser treballadors i dels de tres directius: el de Contingut i Programació; d'Explotació i Enginyeria i de la responsable d'Informatius.





Així mateix, dóna trasllat d'aquestes actuacions al ministeri fiscal perquè emeti un informe en relació a la declaració d'aquesta causa com complexa. La resolució no era ferma i contra ella hi havia la presentació de recurs.





En la querella, el diputat popular ha al·legava que la CVMC, representada per Soriano, va adjudicar un contracte per 1,3 milions d'euros a la Mediterrània Mitjana Entertainment per produir 'La Tramuntana', una sèrie de 13 capítols, procediment que no va ser públic , ni obert a la concurrència competitiva ni del que hi va haver publicitat.





SENSE solvència tècnica NI ECONÒMICA





Alhora, argumentava que per a la signatura del contracte no es va tenir en compte la solvència tècnica ni econòmica de l'adjudicatària, que el 2017 presentava una xifra de negoci de 4.500 euros i a la qual la CVMC va pagar, als pocs dia de subscriure, 409.502 euros "sense que consti la recepció de cap treball o prestació del servei".





Per això, el parlamentari qualificava de "arbitrària" aquesta adjudicació, i feta "de manera il·lícita" i "temerària" en tractar-se de "diners públics". En aquesta línia, apuntava que el Síndic de Comptes també va denunciar aquest pagament anticipat en el seu informe de fiscalització.





En segon lloc, denunciava contractes menors a deu persones --per import de 5.995 euros-- per a la realització de "informes" o "estudis" adjudicats "a dit" els que després es tenia intenció de contractar, sense respectar els principis de " igualtat, mèrit o capacitat", i que van ser contractes que després van guardar estreta relació amb la tasca que van desenvolupar com a empleats. Entre ells, figuren els de productores, sotsdirectora de programació i informatius, periodista, cap de redacció o director de continguts i enginyeria.





Per al diputat, es tracta de contractes que evidencien la "arbitrarietat" i la "irregularitat" de la contractació. En el mateix cas es trobaria la "contractació arbitrària" de personal directiu i sense el procediment legalment previst, és de dir "a dit", i cita les del director de Continguts i Programació, César Martí; del director d'Explotació i Enginyeria, José Manuel García, i la directora d'Informatius, Remei Blasco.