Les travesses del nou Govern central

Quan encara queden setmanes per configurar el nou Govern, després de la victòria del PSOE el 28 d'abril, ja sonen alguns noms per ocupar els ministeris.





Encara no se sap si serà un Govern socialista o de coalició amb una altra formació política, però el que sí està clar és que Josep Borrell deixa la cartera d'Exteriors per liderar la candidatura socialista a les eleccions europees del 28 de maig, que coincideixen amb la municipals i amb algunes autonòmiques.





La vicepresidenta, Carmen Calvo, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també podrien no estar en el pròxim executiu. Les dues tenen números per ser presidenta del Congrés dels Diputats, segons fonts coneixedores, i és que cobra pes la idea que una dona presideixi la cambra baixa.





Calvo i Robles encaixarien en el perfil de presidenta del Congrés, per la seva experiència política i perquè en tots dos casos són juristes, a més que la vicepresidenta és doctora en Dret Constitucional, per la qual cosa inicialment Calvo seria la persona idònia per ocupar el càrrec.





Qui ocuparia llavors la vicepresidència? En l'entorn socialista apunten que la successora de Calvo seria María Jesús Montero, actual ministra d'Hisenda, de qui destaquen la seva feina i lleialtat al Govern durant aquests mesos i durant la campanya electoral.





Per contra, no queda clar el futur de Nadia Calviño a la cartera d'Economia. El seu nom va aparèixer en les travesses de la candidatura europea, però finalment és Borrell qui l'encapçala.





La titular de Justícia, Dolores Delgado, ha mostrat el seu interès a seguir en el Govern si així ho decideix el president, Pedro Sánchez. Malgrat l'escàndol per la seva relació amb l'excomissari Villarejo a principis del mandat, en els últims mesos s'ha dedicat al Ministeri de tal manera que podria repetir en Justícia.





Per Exteriors, s'estudien els noms d'Irene Lozano, actual secretària d'Estat per a Espanya global, i persona de confiança de Sánchez; així com José Manuel Albares, que és secretari general d'Afers Internacionals del gabinet de Presidència.