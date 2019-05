Torra declararà el 15 de maig davant del jutge pels llaços grocs

El president de la Generalitat, Quim Torra, està citat per declarar el 15 de maig davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la querella presentada per la Fiscalia per presumpta desobediència arran de la polèmica per la retirada dels llaços grocs i els símbols independentistes.









L'objectiu del TSJC determinar si Torra va complir el requeriment de la Junta Electoral de retirar les banderes estelades i els llaços grocs dels edificis públics.





La Fiscalia acusa Torra de desatendre el mandat de la Junta Electoral de manera "conscient i deliberada" i de mantenir simbologia "partidista" a la Generalitat.





Després de conèixer-se la notícia, l'expresident català Carles Puigdemont ha donat el seu suport a Torra i li ha dit que "anar a declarar per haver defensat la llibertat és un altre abús polític a la llarga llista d'abusos que ja porten acumulada".