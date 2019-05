El PP de Barcelona insisteix a repatriar els menors no acompanyats

El candidat pel PP a l'Alcaldia de Barcelona, Josep Bou, ha afirmat aquest divendres que els menors no acompanyats (Mena) poden representar un perill perquè no tenen prejudicis i tampoc responsabilitat penal, segons ell: "Si es poguessin repatriar, jo ho faria".









"No dic treure'ns-los de sobre, dic ajudar-los", perquè l'ideal seria que estiguessin amb els seus pares i ser educats per les seves famílies, ha dit en un fòrum de Barcelona Tribuna, en què ha apostat per fer un cens i abordar l'assumpte, també des de l'Ajuntament, si no se'ls pot repatriar.





Ha garantit que faran la vida impossible als que no compleixin la llei, en les seves paraules, i ha apostat per canviar l'imaginari dels qui creuen des d'"Àfrica i Europa de l'est" que es pot venir a la ciutat i donar un cop de peu a una porta i ocupar un espai o posar la manta, ha dit.





Bou ha apostat per buscar solucions per als venedors del top manta -ha plantejat projectes d'agricultura al Vallès-, "perquè Barcelona té cor, però no pot tenir manters", i ha assenyalat que, si el PP no aconsegueix representació al consistori, ho celebraran aquests venedors i els carteristes, les màfies i els okupes.





PACTES





Considera que un eventual pacte entre l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau; l'alcaldable republicà, Ernest Maragall, i el socialista, Jaume Collboni, portaria a un "tripartit d'esquerres radical" que competiria per veure qui defensa amb més vehemència l'indult als dirigents independentistes presos.





S'ha preguntat si Collboni preferiria pactar amb el seu equip o si abans optaria pel de l'exprimer ministre francès amb suport de Cs, Manuel Valls, la candidatura inclou una "amalgama de nacionalistes".