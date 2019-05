Maragall: "El top manta no és delinqüència"

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha desvinculat aquest divendres el top manta del debat en seguretat que aborda la ciutat: "El top manta no és delinqüència en si mateixa. És un reflex de la condició global que té la ciutat", ha dit.









El líder republicà ha reflexionat que el top manta existeix a la ciutat "perquè hi ha turisme i una falta de regulació adequada de la immigració econòmica", i ha assegurat que si és alcalde l'abordaran des d'una perspectiva àmplia.





"Hi ha candidats que volen resoldre-ho tancant-los o expulsant-los del país, dues opcions que no estan permeses", i ha dit que l'objectiu d'ERC és exercir l'autoritat democràtica en l'espai públic i treballar amb els manters per abordar solucions.





En relació a l'impuls econòmic de la ciutat, Maragall ha dit que intentarà atraure les empreses que van marxar de Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre amb "complicitat i coresponsabilitat" i creant un espai d'entesa entre sector educatiu, empresarial i sindicats .





En l'entrevista 'Objectiu Barcelona' de Barcelona Global, ha dit que "hem de crear les condicions necessàries perquè tornin les empreses, amb complicitat i corresponsabilitat. Farem que les empreses signin un compromís perquè generen ocupació de qualitat", i ha insistit construir un triangle de cooperació entre sector públic, privat i societat.