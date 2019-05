El judici contra Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz serà el 9 de setembre

El judici oral contra Ana Julia Quezada, l'autora confessa de la mort violenta del menor Gabriel Cruz el 27 de febrer de l'any passat en el nucli de Rodalquilar, a Níjar, se celebrarà el 9 de setembre en amb jurat popular.









Així ho ha indicat en roda de premsa la presidenta de l'Audiència Provincial d'Almeria, Lourdes Molina, ja que el Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria va acordar el passat mes de març l'obertura de judici oral i va remetre les actuacions a l'Audiència Provincial.





El judici, que estarà presidit per la magistrada Alejandra Dodero, començarà el 9 de setembre amb la constitució del jurat popular i la presentació de les al·legacions prèvies per les parts personades en aquest procediment, que se seguirà en la Secció Segona de l'Audiència Provincial.





El Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria ja va acordar a finals de febrer l'obertura de judici oral contra Quezada, autora confessa del crim per la qual l'acusació particular i la Fiscalia sol·liciten presó permanent revisable més altres penes addicionals de fins a deu anys per lesions psíquiques.





La defensa -que va presentar el seu escrit fora de termini- interessa tres anys de presó per un delicte d'homicidi, en entendre que no es va produir una acció planificada ni traïdora a la mort. La instrucció s'ha prolongat durant un any, en el qual s'han recopilat declaracions, informes i proves forenses.





El menor va desaparèixer la tarda del 27 de febrer de 2018 després de sortir de la casa de la seva àvia a Rodalquilar per acudir a la casa d'uns cosins a jugar, moment en què, segons la investigació, s'hauria topat amb l'acusada, qui mantenia relació sentimental amb el pare del nen abans de ser conduït per ella fins a la finca on es va produir el crim. Després va amagar el seu cos al costat d'una bassa, i va tornar a la casa de l'àvia del menor.





Durant el temps que va durar la recerca, en la qual van participar centenars de voluntaris, s'hauria rebuig d'algunes peces de vestir del petit en un contenidor de vidre al barri de Retamar mentre que una de les seves samarretes l'hauria emprat per establir pistes falses.





La investigació desenvolupada per la UCO i la Guàrdia Civil d'Almeria va permetre copsar després d'onze dies de recerca a l'acusada quan extreia el cos sense vida del menor del lloc en el qual havia ocultat el cos. Amb ell va recórrer uns 60 quilòmetres rumb a la localitat de Vícar, on va ser detinguda el 11 de març.





La fiscal va subratllar al respecte d'aquests enregistraments les expressions "mancades del més mínim sentit d'humanitat" i amb "absolut menyspreu" que la sospitosa va proferir amb si mateixa mentre conduïa el cotxe després d'abandonar la finca amb el cos del petit "amb el propòsit de consumar l'ocultació del cadàver en un hivernacle".