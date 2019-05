Colau redissenya totalment el model del zoo apostant per espècies locals

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres per unanimitat el Pla Estratègic del Zoo per reconvertir i avançar cap a un model que prioritzi la conservació d'espècies amenaçades, per al que s'establirà en el futur un llistat d'espècies que encaixin en aquest model.









També ha aprovat modificar l'Ordenança d'Animals per regular el Zoo, canvi que s'ha promogut després d'una iniciativa ciutadana impulsada per la Plataforma ZooXXI i que ha comptat amb els vots a favor de BComú, PDeCAT, ERC i el regidor no adscrit Joanjo Puigcorbé; el rebuig de Cs, PSC, PP i el no adscrit Gerard Ardanuy, i l'abstenció de la CUP.





El projecte de transformació preveu una inversió de 64,6 milions d'euros entre 2019 i 2031, i vol que el Zoo sigui un punt de trobada d'investigació, conservació i divulgació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània, que serà la que prioritzarà dins dels programes de conservació.





En el termini d'un any, es proporcionarà una llista de les espècies candidates i, en tres anys, es deixaran de reproduir les espècies que no comptin amb un projecte dictaminat favorablement per un comitè científic i ètic que es crearà, com estableix l'acord, que també fixa que en cap cas es pot practicar al Zoo l'eutanàsia per gestió.





La representant de la plataforma ZooXXI Alejandra García ha demanat en el ple als grups municipals amplitud de mires i evitar dogmes: "No volem un zoo colonialista", ha asseverat, i ha avisat que mantenir el rumb actual portaria a l'abisme del model.





La tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, ha defensat que el procés representa una oportunitat perquè Barcelona sigui pionera en aquest àmbit i per garantir el futur del Zoo: "Ens permetrà desplegar un nou Zoo del qual tots ens sentim orgullosos i del que puguin gaudir els veïns durant molts anys".





Ha defensat que els treballadors del Zoo -crítics amb el procés, pel que havien convocat una vaga- són i seran el futur del nou model i, davant la seva preocupació pel canvi, s'ha compromès a acompanyar-los en el procés per "garantir que es mantenen els llocs de treball, formació per a l'adaptació al nou model "i condicions laborals dignes.





Des del PDeCAT, Jordi Martí ha ressaltat que el nou model es treballarà des de futurs executius municipals -aquest és l'últim ple de l'mandat-, que hauran de planificar inversions, evitant maltractar els treballadors i abandonar el Zoo: "Això és el que volem, ia això ens comprometem per als propers anys", ha dit Martí, membre de la candidatura d'JxCat a les municipals.