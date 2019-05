El cineasta Woody Allen ha intentat en l'últim any vendre les seves memòries com a mínim a quatre editorials, que han rebutjat l'oferiment, en un moment complicat per al director després de ressorgir les acusacions d'abús sexual a la seva filla adoptiva, Dylan Farrow.









Executius de diverses editorials han confirmat a 'The New York Times' que un agent que representava a Allen va oferir les seves memòries a finals de l'any passat. Les editorials van decidir no fer cap oferta, en gran part "a causa de la publicitat negativa" que pot haver generat treballar amb Allen.





De fet, alguns editors es van negar fins i tot a llegir el material, un manuscrit complet i van utilitzar la paraula "tòxic" en descriure els desafiaments de treballar amb Allen en l'entorn actual. Així, han especificat que, si bé el cineasta segueix sent una figura cultural important, els riscos comercials de publicar unes memòries seves eren massa descoratjadors.





Mentre algunes fonts properes al director consultades pel diari no van obtenir resposta, l'agent d'Allen, John Burnham, d'ICM Partners, ha recordat que "el mantra estàndard per treballar amb Allen és que no es pot parlar del seu negoci".





Aquest silenci editorial suposa un nou cop per a la carrera i el llegat d'Allen, actualment immers en una batalla judicial amb Amazon. El gegant audiovisual va cancel·lar el seu acord de quatre pel·lícules amb el director, inclosa la cinta arxivada 'A Rainy Day in New York', i en resposta, Allen va demandar a la companyia per 68 milions de dòlars.