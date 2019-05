ERC no posa línies vermelles a la investidura de Sánchez, però adverteix que no és gratis

L'exdiputat d'ERC Joan Tardà ha afirmat aquest dissabte a València que la seva formació "no posarà línies vermelles i tampoc donarà gratis la investidura" al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. A més, ha remarcat que no sap "quin PSOE" es trobaran, si "el del 155" o un que "vulgui com a mínim seure a parlar".









Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans abans de participar en un acte polític per reivindicar la solidaritat amb Catalunya i la llibertat dels presos del Procés, al qual han acudit, entre d'altres, la secretària nacional de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Àngels Pujol; el diputat d'EH Bildu, Jon Iñárritu, i José I. Vicente, de l'executiva del Bloc Nacionalista Gallec (BNG).





Tardà ha assenyalat que ERC, el dia de la moció de censura, va dir que, "encara que sigui només un centímetre, pot ser més dialogant un govern del PSOE recolzat per Podem que un govern del PP recolzat per Ciutadans", "tot i que el PSOE conforma també el triumvirat 155". Sota aquesta premissa, ERC "insistirà en la necessitat d'establir un marc de diàleg per fer possible una negociació", ha indicat.





Sobre les condicions que ERC plantejarà per permetre la investidura de Pere Sánchez i preguntat per si entre elles demanaran la celebració d'un referèndum, Tardà ha assegurat: "Nosaltres no podrem línies vermelles i tampoc donarem gratis la investidura, ens mourem en aquesta dialèctica".





En aquest sentit, ha apuntat que "caldrà veure de quina manera respondrà el PSOE". "No sabem si trobarem el PSOE del 155 i del 'a por ellos' o que no condemnava el 'a por ellos' i fins i tot demanava la il·legalització dels partits independentistes o si trobarem un PSOE que vulgui com a mínim seure a parlar", ha expressat.