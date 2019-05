El Jutjat de Madrid trasllada al Suprem la decisió sobre la candidatura de Puigdemont a les europees

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Madrid ha decidit traslladar al Suprem el recurs presentat per la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'excloure l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí de les llistes per a les eleccions europees el proper 26 de maig.









Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), els tres jutjats entenen que el Tribunal Suprem ha de pronunciar-se, ja que el recurs planteja qüestions que afecten "tant la inelegibilitat dels candidats com a la proclamació de les candidatures".





En la seva opinió, aquests assumptes "es troben tan íntimament relacionats que deu ser el Tribunal Suprem qui estableixi el criteri jurídic que el resolgui".





Per tant, i "amb la finalitat d'evitar possibles resolucions contradictòries", els tres tribunals del contenciós-administratiu han decidit elevar les actuacions a la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en estar coneixent del mateix recurs.





La Fiscalia de Madrid es va mostrar aquest divendres a favor que s'estimi el recurs de Junts en considerar que la decisió de la JEC "no és ajustada a Dret, quan vulnera el dret fonamental de sufragi passiu" de Puigdemont, Comín i Ponsatí.





PUIGDEMONT DES DE BRUSSEL·LES





Puigdemont ha assegurat aquest dissabte que el seu objectiu continua sent poder concórrer a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig com a cap de llista de JxCAT i obtenir escó, per la qual cosa continuarà fent campanya independentment de quin sigui la decisió final sobre el seu recurs a la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'excloure'l.





"No ens apartaran de la campanya, ni ens apartaran de la política", ha declarat en una roda de premsa a Brusselles, poc abans que es conegués que el jutjat que examinava el recurs ha elevat l'assumpte al Tribunal Suprem.





"Em comprometo a exercir d'eurodiputat i espero el compromís amb el respecte a les decisions dels ciutadans i a l'Estat de dret, estic convençut que l'Estat espanyol no travessarà aquesta línia vermella", ha afegit després.





Puigdemont ha deixat clar que esgotaran totes les vies judicials per a superar el veto, inclòs intentar recórrer als tribunals europeus si els espanyols no els dóna la raó.





"Anirem fins al final", ha dit Puigdemont, després de considerar que el fet que el Ministeri Fiscal digués el divendres que pot ser candidat a les europees demostra que aquest òrgan "no ha pogut resistir la vergonya" del que considera una vulneració dels seus drets fonamentals.