El PP promet canviar la "mala gestió" de Colau en el comerç

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha apostat aquest dissabte per "canviar el model de mala gestió" de l'alcaldessa, Ada Colau, amb el comerç i ha proposat un pla per dinamitzar els establiments de barri.









Segons ha informat el partit en un comunicat, Bou ha reivindicat que és "l'únic candidat que sap el que és aixecar cada dia la persiana d'un negoci" i ha defensat incentivar i facilitar l'activitat econòmica dels barris, i no mesures com impostos , moratòries, plans d'ús o suspensions de llicència que, segons ell, entorpeixen l'economia.





Després de visitar una mostra de comerç de Sants-Les Corts, ha apostat per simplificar procediments per obrir o ampliar un local comercial: "Volem passar dels 193 dies de mitjana per obrir un negoci a un mes com a màxim, no podem frenar l'activitat econòmica com a administració".





També ha defensat que "qui vulgui vendre i comprar en diumenge ho pugui fer", posant com a exemple Madrid, i ha proposat un altre pla per incentivar el lloguer de locals buits per evitar ocupacions i enfortir els eixos comercials dels barris.