Cs diu que el 26-M serà un "dic de contenció contra el nacionalisme" als municipis

El portaveu de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut que el seu partit serà "el dic de contenció contra el nacionalisme també en els municipis de Catalunya" després de les eleccions del maig el 26 de maig.









"Anem a exercir un control democràtic des de les institucions, des dels ajuntaments", ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte a Mataró (Barcelona), on ha participat en un acte amb la candidata de Cs a l'Alcaldia de la ciutat, Cristina Sancho.





Tot i que des Cs no vetaran pactes amb forces no nacionalistes, ha explicat Carrizosa, sí tractaran d'evitar que "les forces no nacionalistes, per ocupar una cadira, pactin amb les nacionalistes".





Preguntat per la possibilitat que el jutge estimi el recurs de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Ponsatí i Comín contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) -de excloure'ls de les llistes de les eleccions europees-, Carrizosa ha dit que acataran la resolució judicial però que es reserven la possibilitat de recórrer, perquè veuen el criteri de la JEC "d'absoluta lògica".





En al·lusió a la petició de compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, Carrizosa ha dit que espera que els "sostingui la mirada" expliqui la decisió d'atorgar la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert. Ha assegurat que De Gispert és "una persona que reiteradament ha insultat Inés Arrimadas i l'ha convidada a anar-se'n".