Cervera (Lleida) reuneix uns 200 acordionistes

Cervera ha reunit uns 200 acordionistes a la celebració de la tercera edició del Dia Mundial de l'Acordió, organitzat per l'Associació Catalana d'Acordionistes, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha lliurat els Premis Recercat 2019.









En un comunicat aquest dissabte, Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019 ha informat que al llarg del dia s'han celebrat concerts al carrer, demostracions, una reunió de distribuïdors, editorials i compositors, i un concert solidari amb Brass Greu, acordions BCN, Illumbe i orquestres d'acordions.





També està programat un concert de Gorka Hermosa, acompanyat de Malandro Club a les 20 hores, i una exposició sobre la història de l'acordió al Museu de Cervera.





A més, amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana, Cervera ha acollit la 15a edició del Recercat 'Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana'.





Villalonga ha lliurat els Premis Recercat 2019, que han reconegut la tasca realitzada en els centres d'estudis tant per una entitat, com per una persona que estigui vinculada, i aquest any el guanyador en la categoria d'entitat és el Museu Arxiu de Santa Maria Centre d'Estudis Locals de Mataró (Barcelona), i en la categoria individual, Lluís Puig i Mario Zucchitello, ex aequo.