Podemos no pot amb el cinturó roig de Barcelona

El cinturó roig de Barcelona, tradicionalment bastió socialista que concentra el 46 per cent de la població catalana, no s'ha tenyit de morat en les eleccions generals del 28 d'abril i això pot afectar la caiguda de les candidatures de Podem-En Comú a favor d'ERC per als comicis municipals del 26 de maig.









Hi ha divisió en les candidatures locals en ciutats com Badalona o Sabadell, on han format part de governs municipals d'esquerres.





A això s'uneix que a Podem se li ha acusat de ser ambigu pel que fa al procés independentista a Catalunya i la seva posició li ha causat un desgast intern, a més que part dels seus possibles simpatitzants podrien trobar a faltar un posicionament més clar.





En les eleccions autonòmiques de 2017 va ser Ciutadans la formació que es va imposar a l'àrea metropolitana de Barcelona, posant fi al tradicional suport socialista en l'anomenat cinturó vermell.





Segons els resultats del 28-A, la baralla estaria entre republicans i socialistes, a causa dels bo resultats d'ERC i PSC.





El dubte en les eleccions municipals del 26-M està en si hi haurà fidelitat dels votants en les formacions o si aniran a les urnes en clau diferent als comicis generals.