El Congrés col·loca un retrat del Rei que ha costat 88.000 euros

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, descobreix aquest dilluns el retrat a l'oli de Felip VI, realitzat pel retratista Hernán Cortés, que ha costat 88.000 euros i que a partir d'ara presidirà el conegut com a Saló de Ministres.









Aquesta és l'estança on es reuneix la Mesa de la Cambra i que forma part de la zona del Palau de la Carrera de San Jerónimo reservada al Govern, on en ocasions es reuneix el Consell de Ministres. Es tracta d'una sala on no entren ni els mitjans de comunicació ni les persones que visiten la institució.





El nou quadre de Felip VI ocupa el lloc en el qual fins ara lluïa un retrat del seu pare, el rei Joan Carles, obra del pintor Ricardo Macarrón, i que romandrà en un dels laterals del Saló de Ministres.





Per a la Cambra es tracta del primer retrat oficial del cap de l'Estat, l'adquisició es va acordar al juny de 2018 en comprovar que, després de complir-se quatre anys de la seva arribada al tron, el Rei seguia sense comptar amb un retrat pictòric en la institució i només disposava de fotografies.





Després de consultar amb Zarzuela i remenar el nom de tres artistes, la Cambra es va decantar finalment per Hernán Cortés, considerat un dels millors retratistes del panorama pictòric espanyol.





Podem, que va votar en contra, ja havia indicat que seria més adequat seguir l'exemple de l'expresident del Congrés Manuel Marín, que, en comptes de triar un quadre per quedar immortalitzat a la Galeria de Presidents, va optar per una fotografia de Cristina García Rodero, bastant més barata que els tradicionals retrats pictòrics.





El quadre de Felip serà el tercer amb la signatura d'Hernán Cortés que es pengi al Congrés, ja que és autor del retrat de l'expresidenta de la Cambra, Luisa Fernanda Rudi, que llueix a la Galeria de Presidents, i també de les imatges dels set 'pares' de la Constitució que presideixen la Sala Constitucional del Congrés.