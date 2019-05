El judici del procés encara l'última fase dels testimonis amb la declaració de Trias i activistes

El judici pel procés independentista al Tribunal Suprem es reprèn dilluns 6 de maig a partir de les 10.00 hores, amb la testifical de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que donarà pas als primers testimonis de la defensa de l'expresident de l'Assemblea Nacional catalana (ANC) Jordi Sànchez, qui ha proposat citar, entre altres, dirigents de l'associació i una trentena d'activistes.









El tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena ha assenyalat per a aquesta setmana des del dilluns 6 de maig fins al dijous, dia 9 -el més habitual és que només fixi de dimarts a dijous-, la celebració de la vista oral contra els 12 líders independentistes per encarar la recta final de la fase testifical, que es preveu que conclogui aquest mes de maig.





Segons l'última diligència d'ordenació, en aquests quatre dies es preveu escoltar els testimonis de gairebé 70 persones.





En primer lloc, demà estan citats Irineo Alvarado, membre d'una mesa electoral l'1 d'octubre de 2017 i quatre agents dels Mossos d'Esquadra. Després serà el torn Trias -candidat per la llista de Junts al Parlament Europeu després del veto de la Junta Electoral l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont- i Martí Olivella, activista i fundador del moviment per la pau a Catalunya en la dècada de 1970.





A la tarda estan convocats altre mosso i els primers testimonis cridats per la defensa de Sànchez, exercida per l'advocat Jordi Pina. Es tracta del dirigent de l'ANC Pere Miralles; Antoni Morral, diputat del Parlament i secretari general de Crida Nacional per la República, el partit de Puigdemont promogut des de Bèlgica; Jordi Vilarasau; dirigent de l'Assemblea; i Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya.





Així mateix, els set magistrats que conformen el tribunal tenen previst conèixer aquest dilluns les versions sobre els fets del comissari en cap de la regió policial central de Mossos d'Esquadra, Sergio Plá i el conseller del Sindicat de Comandaments de la policia autonòmica, Josep Gulliot, les declaracions, sol·licitades per la defensa de l'exconseller català d'Interior Joaquim Forn, estaven previstes per al passat dimarts.





El dimarts 7 de maig compareixen l'empresari Joan Porras i els activistes Virginia Martínez, Pere Sitjá, Carme Budé, Elisabet Domingo, Martí Carreras, Pere Font, Glória Segarra, Josep Fort, Mercè Alegre, Jordi Cuyàs, Joan Cabanes, Enric Climent, Jesús Bricolle, Miriam Camp i Agustí Ferrer.





També estan citats Víctor Manuel Suñé Socias, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya; Joaquim Vallès Dalmau, director comercial; Antonio Taules, empresari; l'escriptora Maria Dolors Prats; Francesc Xavier Almirall, de l'oficina del pla de seguretat viària del Servei Català de Trànsit; i Adriano Raddi, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.





L'endemà, dimecres 8 de maig, està prevista la declaració, també com a testimonis de la defensa de Sànchez, d'altres activistes:Guillem Galceran, Marga Borras, Josep Lluís Torres, Rosa Arboix, Carles Valls, Jacint Borrás, Josep Marimon, Miquel Bernat Laporta, Jordi Roca Nicolau, Josep Grima, Lluís Peris, Jordi Roset, Montserrat Higueras i Guadalupe Prades.





Així mateix, el tribunal ha convocat Agustí Valls, enginyer industrial; Joan Torres, director d'una oficina de Caixabank a Tarragona; Antoni Sala, empresari; l'escriptor Alfons Barceló; Joaquín Palau, cap de la Gerència de Compres; l'advocada Isabel Castell; el directiu Jordi Vidal; i Francesc Joaquim García Rabella, professor a la Universitat Politècnica de Barcelona.





El 9 de maig assisteixen més activistes, així com membres de l'ANC: Joan Manuel Andreu, Rafael Martín López, Núria Riera, Carme Baque Puig, Antoni Caralt, Rosa Poch, Venanci Saborit i Nemesio Fuentes Pulido.





També declararan altres testimonis com Albert Gómez i Capella, gerent; Antoni Altaió, portaveu de l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura; el tècnic de projectes Xavier Figuerola; i Josep Joventeny, columnista a El Punt Avui.