Cau una banda de tràfic de marihuana a Corbera de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van desarticular el 29 d'abril a un grup criminal que traficava amb marihuana a l'interior d'una casa situada a Corbera de Llobregat (Barcelona), ha informat la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.









Els agents van detenir dilluns dos homes de 73 i 34 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues, per defraudació de fluid elèctric i per pertinença a grup criminal, i també van arrestar una dona de 33 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública.





La investigació va començar a principis de febrer, els agents van fer les primeres indagacions i van constatar que es tractava d'un grup criminal que cultivava marihuana per a la seva posterior distribució mitjançant paqueteria.





Els traficants tenien llogada una casa de grans dimensions a Corbera de Llobregat, que estava condicionada amb aïllant per evitar que es pogués percebre la forta olor que desprèn la marihuana i havien manipulat el sistema de subministrament elèctric.





Feien plantacions rotatives durant l'any i obtenien una collita cada dos mesos, el que els proporcionava uns 60 quilos de marihuana a l'any i un benefici estimat de prop de 300.000 euros anuals.





En un pis ocupat de Barcelona, on pernoctaven habitualment, preparaven la marihuana i la empaquetaven per a la seva posterior distribució.





Els policies també van acreditar que dins de l'estructura del grup hi havia un home que s'encarregava de les tasques de jardineria a la plantació de Corbera.





El 29 d'abril també es van dur a terme dues entrades i escorcolls en els immobles de Corbera i Barcelona, on van intervenir 485 plantes, deu quilos de marihuana ja preparada per a la seva distribució, documentació que vinculava els arrestats amb el tràfic de drogues, diners en efectiu, i estris i material destinats al cultiu de marihuana.





Els arrestats van passar a disposició judicial l'1 de maig i el jutge va decretar l'ingrés a la presó preventiva per a un dels homes i llibertat amb càrrecs per a les altres persones detingudes, mentre que està pendent la detenció de l'home que feia tasques de jardiner, pel que s'ha emès una ordre de detenció.