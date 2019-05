La ministra de Justícia, Dolors Delgado, ha abandonat aquest diumenge l'homenatge de la Generalitat de Catalunya a Mauthausen (Àustria) als republicans deportats durant el nazisme, després que la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, l'utilitzés per recordar "els presos polítics" en presó preventiva per l'organització del referèndum a l'octubre de 2017.









Des del Ministeri de Justícia han assenyalat que la decisió de Delgado suposa una protesta per l'ús per part de l'Executiu català d'aquest acte per recordar als polítics empresonats.





La placa d'homenatge la va col·locar fa dos anys el llavors conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, actualment a la presó.





La ministra participa en els actes de record a les més de 8.000 víctimes espanyoles del nazisme. Després d'abandonar l'homenatge organitzat per la Generalitat, ha dipositat un ram de flors davant d'una altra placa en record als espanyols que van morir al camp d'extermini nazi de Mauthausen.









En diverses anotacions en Twitter, el Ministeri de Justícia ha parlat de l'homenatge als espanyols morts en Mauthausen i no he fet esment explícit a la polèmica.





No obstant això, sí ha assenyalat que "avui és una jornada per a celebrar els valors democràtics i de llibertat que ells van defensar".