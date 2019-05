​La història dels refugiats a través de la mirada esperançadora del circ

El Circ Nacional Palestí (Palestinian Circus School) arriba a Barcelona per presentar el seu espectacle 'Sarab', que vol mostrar la situació compartida dels refugiats d'arreu del món sota una mirada de desesperació però també d'esperança.









'Sarab', que vol dir 'miratge' en àrab, representa la història de les persones que busquen refugi en totes les seves etapes, i ho fa a través de set artistes, un trapezi, un pal xinès i una maleta.





Aquest espectacle de circ contemporani es pot veure a l'Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona el dissabte 11 de maig a les 20 hores i el diumenge 12 de maig a les 18 hores.









L'obra ha recorregut amb èxit altres ciutats d'Europa i té com a objectiu col·laborar en la reflexió entorn l'ésser humà, així com sensibilitzar sobre la causa palestina. Només el 2018 va arribar a més de 60.000 espectadors.





Les funcions a la capital catalana estan organitzades per l'Associació Catalana per la Pau (ACP) en el marc de la campanya 'Palestina Batega', i compta amb el suport d'altres entitats socials i culturals, moltes d'elles relacionades amb el món del circ.









La Palestinian Circus School és una escola de circ amb seu a Birzeit (Palestina) creada per Devlieghere i Shadi Zmorrod i vol oferir als joves una nova manera d'expressar la seva vida quotidiana mitjançant l'art i la creativitat.





Segons explica en Shadi Zmorrod, que és el director del Circ, la iniciativa va començar a les escoles de Palestina com a complement al sistema educatiu i després va obrir les portes a la cooperació internacional.





A partir del 2014, van fer un nou pas, parlar de drets comuns, no només dels palestins, sinó humans, i es va començar a gestar la llavor de 'Sarab'. "Hem anat a camps de refugiats a les fronteres de Turquia, Iraq i Síria, hem fet presentacions, després hem anat a Alemanya amb el mateix projecte, i tenim projectes a Brussel·les amb refugiats de Marroc" .









"Hem recollit moltes històries i molts vídeos, com van de Síria a Turquia, com arriben de Síria a Alemanya. Hi ha moltes històries molt dures, de llargs viatges sense menjar ni res. I fa dos anys vam decidir posar aquestes històries a l'escenari. 'Sarab' parla dels refugiats tot el món, no només palestins, també els que vénen d'Àfrica i Amèrica Llatina", resumeix en director del Circ.





La visita del Palestinian Circus School inclou diverses activitats amb entitats com La Central del Circ, l'Escola de Circ Rogelio Rivel o el Circ Cric, així com trobades amb centres educatius i juvenils.