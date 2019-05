Com pagarà Pedro Sánchez les pujades promeses?

La Comissió Europea traslladarà a les pròximes setmanes al Govern de Pedro Sánchez com pagarà les pujades promeses per 2019, com l'augment de sou als funcionaris, el permís de paternitat o el subsidi a aturats de més de 52 anys.









El Programa d'Estabilitat 2019-2022 inclou un increment d'impostos de 5.654.000 d'euros per al 2020 però no assenyala com està previst que es financin aquestes mesures socials, i d'aquí la inquietud a Brussel·les.





La CE i l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) hauran d'avaluar en les pròximes setmanes la viabilitat de les mesures presentades i si Espanya serà capaç de rebaixar el dèficit estructural.





Brussel·les i la AIReF ja van advertir al gener que, tenint en compte les mesures incloses en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2019, Espanya no arribaria a complir el dèficit.





El 2018 el dèficit públic es va reduir al 2,48 per cent del Producte Interior Brut (PIB), enfront del 3,1 per cent registrat en l'exercici anterior, gràcies sobretot a l'augment dels ingressos per la millora del cicle econòmic.





L'objectiu del Govern socialista per al 2019 és baixar el dèficit públic al 2 per cent del PIB, per seguir reduint-lo fins al 1,1 per cent el 2020 i el 0,4 per cent el 2021.