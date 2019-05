Més de 40 morts en un accident aeri a Moscou

Un total de 41 persones han mort després d'incendiar-se un avió comercial Sujoi Superjet 100 després de dur a terme la maniobra d'aterratge a l'Aeroport Internacional de Xeremétievo de Moscou, segons un nou balanç del Comitè d'Investigació de Rússia. L'avió podria haver fet un aterratge d'emergència després de rebre l'impacte d'un raig.









"Segons es va informar anteriorment, a bord de l'aeronau que cobria la ruta Moscou-Múrmansk es trobaven 78 persones, inclosos els tripulants. Segons el balanç actualitzat a la disposició de la investigació en aquests moments, d'elles han sobreviscut 37 persones", ha explicat una portaveu del Comitè d'Investigació de Rússia, Svetlana Petrenko.





L'avió de l'aerolínia Aeroflot, amb 73 passatgers i 5 tripulants a bord, havia sortit de Xeremétievo amb destinació Múrmansk, al nord-oest de Rússia, però va tornar al mateix aeroport 28 minuts després de l'enlairament després de sol·licitar un aterratge d'emergència, la qual cosa fa pensar que el problema va poder començar quan encara volava.





Els ocupants de l'aeronau van ser evacuats pels tobogans d'emergència i l'evacuació es va dur a terme en 55 segons, per sota dels 90 segons previstos a les normes, ha destacat un portaveu de la companyia aèria.





Un dels passatgers, Dimitri Jlebushkin, ha explicat que l'avió va ser tocat per un raig i es va incendiar en impactar contra la pista en un aterratge molt violent, extrem que no ha estat confirmat de moment per les autoritats.





Les autoritats han obert ja una investigació penal per incompliment de la normativa de seguretat amb conseqüència de mort per a dues o més persones, segons l'agència de notícies Itar-Tass.