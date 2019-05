Un milió d'espècies en perill d'extinció a causa dels éssers humans

Un ampli informe d'avaluació de l'estat del món natural revela que els éssers humans estan tenint un efecte "sense precedents" i devastador sobre la biodiversitat mundial, amb prop d'un milió d'espècies animals i vegetals amenaçades d'extinció.





"La salut dels ecosistemes dels quals depenem nosaltres i totes les altres espècies s'està deteriorant més ràpidament que mai", alerta Robert Watson, president dóna la Plataforma intergovernamental científic-normativa sobre diversitat biològica i serveis dels ecosistemes, establerta en 2012 per el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i integrada per representants de 132.





