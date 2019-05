El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha marcat un doble objectiu sota la qual encapçalar la seva acció municipal si guanyes les eleccions:





"Pobresa zero i emissions zero per al 2030", una fita que ha vinculat a l'activitat econòmica ia la celebració de l'Exposició Universal a 2030.





En una ponència sota el títol 'Tornem a ser Barcelona' en el marc del 'Dinar Cambra' que ha organitzat aquest dilluns 6 de maig la Cambra de Comerç de Barcelona, Collboni ha dit que després dels Jocs Olímpics de 1992 i del Fòrum de les Cultures del 2004, "l'Expo 2030 serà la tercera gran transformació de l'era democràtica".





El líder socialista ha dit que ja compta amb un pla per presentar una candidatura que aconsegueixi acollir l'Expo amb la idea de commemorar l'Exposició Universal de 1929 i renovar el recinte Fira de Montjuïc, així com fa de Barcelona "un model de l'Agenda 2030 de Nacions Unides".









"Vull que aquesta Expo sigui una nova oportunitat per rellançar Barcelona al món després d'aquests anys de conflicte" pel Procés, i proposa que l'Expo 2030 es desenvolupi sota el títol 'Metròpolis i Desenvolupament Sostenible', ja que vol abordar la igualtat, el canvi climàtic, l'economia digital i creativa, i la cultura.





LLEGAT DE L'EXPO





Collboni ha defensat que aquest esdeveniment renovarà Fira de Montjuïc amb nous pavellons i la remodelació dels de Victòria Eugènia i Carles III; el desenvolupament de la zona urbana del Morrot; la finalització de la L9 del metro amb la implicació del Govern central i l'ampliació de la L2 fins a Zona Franca i de la xarxa de Rodalies.





També ha dit que impulsarà els habitatges socials i la rehabilitació; s'acabarà de desenvolupar la part nord del districte tecnològic 22@ del Poblenou; es transformarà al parc de la Ciutadella en un enclavament d'investigació i ciència; es potenciarà la transició energètica i la ciutat s'obrirà a Collserola.





CONCENTRAR EL VOT





"Jo els proposo que passem una doble pàgina: passem la pàgina del Procés i del conflicte independentista, i passem la pàgina dels quatre anys de mal govern d'Ada Cola", pel que ha demanat no fragmentar els suports dels que volen un canvi i concentrar-los en el partit que ha donat els millors alcaldes, ha dit.





En aquest sentit, ha dit que, si es vol passar pàgina, l'única opció possible i viable és la del PSC: "Només si el PSC té una majoria suficient i àmplia es podrà impedir l'acord ocult entre el candidat d'ERC i Ada Colau. Només si el PSC té una majoria, podem fer possible el canvi de govern a Barcelona".





"Em presento a les eleccions per guanyar-les, no per pactar. Vull una majoria suficient per guanyar en solitari. No donaré suport a una opció que subordini Barcelona al projecte independentista. Barcelona ha de ser el centre de les nostres preocupacions", ha conclòs.