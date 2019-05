El PP portarà al Constitucional la decisió que Puigdemont sigui candidat a les europees

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat que el seu partit presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la decisió dels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid de permetre que l'expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí puguin concórrer a les properes eleccions al Parlament Europeu del proper 26 de maig.





Les sentències dels esmentats jutjats, tal com ja va considerar el Tribunal Suprem, estableixen que l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va establir que no podien presentar-se pel partit Lliures per Europa (Junts) no és conforme a dret, per el que ordenen a aquest organisme que publiqui la candidatura incloent a Puigdemont, Comín i Ponsatí.





Casat va fer aquest anunci en la roda de premsa al Palau de la Moncloa després d'entrevistar-se amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.









El líder popular ha explicat que els populars consideren un "frau de llei" que Puigdemont aspiri a representar a aquest país per seguir fent "propaganda" pagada amb fons públics contra el mateix país al qual aspira a representar, en les seves paraules.





"Pensem que la democràcia espanyola no mereix aquest escarni de veure com persones que estan reclamades per la justícia a més volen representar al nostre país per seguir fent propaganda subvencionada amb els nostres impostos i intentar traslladar aquesta posverdad falsària que a Espanya no hi ha democràcia i no es respecten els drets i les llibertats polítiques ", ha desgranat.





Casado també s'ha manifestat radicalment en contra que a un "pròfug de la justícia" se li concedeixi el "benefici" de representar el seu país en les institucions comunitàries.