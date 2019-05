El porter espanyol Iker Casillas ha abandonat aquest dilluns l'Hospital CUF de Porto, on portava ingressat des de fa cinc dies després de patir un infart agut de miocardi, reconeixent que no sap què serà del seu futur professional després d'"un repòs d'un parell de setmanes o fins i tot d'un parell de mesos", una durada que li" tant és "perquè" el més important és estar aquí".









"Ja em trobo molt millor. Serà un repòs d'un parell de setmanes, o fins i tot d'un parell de mesos, no ho sé, i la veritat és que tant me fa. L'important és estar aquí. Calia deixar que el cor, el cos i el cap s'assentessin. Estic bé, una mica emocionat, però ho puc explicar i el podeu veure. No sé el que serà el futur, però crec que el més important era ser aquí i poder parlar tranquil·lament per transmetre com em trobo. Gràcies per l'espera i ens veurem aviat", va apuntar Casillas davant la premsa.





El porter espanyol va sortir del seu propi peu de l'hospital acompanyat per la seva dona, Sara Carbonero, i va realitzar una compareixença de tres minuts de durada sense preguntes per agrair tots els missatges d'ànim que ha rebut en els últims dies.





"És una cosa que li pot succeir en qualsevol moment de la vida a qualsevol persona. Em va tocar a mi i aquí estem. És difícil parlar, però també entenc que cal estar agraït perquè he tingut molta sort. Li vull donar les gràcies a molta gent que s'ha preocupat aquests dies perquè m'han fet sentir estimat. Cal treure sempre un somriure d'aquests moments i jo crec que la vaig a treure. M'emociono una mica amb tota la gent que ha vingut aquí i amb tantes mostres d'afecte", va expressar, amb la veu entretallada per moments.





Abans d'abandonar l'hospital, l'exporter del Reial Madrid també va voler agrair la tasca del centre, dels doctors, del seu club i també de "tota la gent que va contribuir al fet que baixés molt ràpid per poder baixar l'efecte de l'infart". "I també vull donar agrair les milers i milers de mostra d'afecte que m'ha donat tota la gent a través de les xarxes socials, de vídeos, de missatges i també en diferents àmbits del futbol", va afegir.