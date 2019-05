Neix el primer fill de Meghan Markle i el príncep Enric

Els ducs de Sussex, Meghan Markle i el príncep Enric, s'han convertit aquest dilluns en pares d'un nen que ocupa el setè lloc en la línia de successió al tron britànic.





MÉS INFORMACIÓ La reina Isabel es mulla sobre el Brexit





Markle ha donat a llum a un nen de més de tres quilos a les 5.26 (hora local) a la casa de camp de Frogmore, a Windsor, on viu la parella, en un part en què ha estat present el pare.





"Ha estat l'experiència més increïble que he viscut", ha dit el duc de Sussex, en declaracions a la premsa des de la residència familiar.





El príncep Enric ha aclarit que encara no han decidit quin nom portarà el seu primer fill. "No hem tingut molt de temps per pensar-ho. És el següent pas", ha indicat.





A més, ha avançat que la primera imatge del petit es coneixerà en dos dies, quan compareixeran els tres junts davant els mitjans de comunicació.





"La parella dóna les gràcies per l'emoció compartida i el suport rebut durant aquest moment tan especial de les seves vides", diu el comunicat difós pels ducs de Sussex.





El Palau de Buckingham ha assegurat que tota la família, incloses la reina, Isabel II, i la mare de Markle, Doria Raglandha, "està encantada amb la notícia".





"Felicitats al duc i a la duquessa de Sussex per l'arribada del seu primer fill. Us desitjo tot el millor en aquest feliç moment", ha escrit la primera ministra britànica, Theresa May, a Twitter.





"Felicitats a Meghan i Enrique pel naixement del seu fill. Espero que (la mare i el nen) estiguin bé", ha declarat per la mateixa via el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn.





El nou membre de la família reial encara no té títol perquè no l'adquireix automàticament, sinó que ha de concedir la monarca britànica.





La notícia s'ha anunciat a les xarxes socials dels ducs de Sussex, si bé es publicarà de forma oficial al tauler del Palau de Buckingham, com marca la tradició britànica des de 1837, d'acord amb BBC.