Cada dia es diagnostiquen unes 1.000 persones de diabetis a Espanya, fet que suposa unes 400.000 a l'any, segons ha informat el director científic del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i president del Consell Assessor sobre la Diabetis de Catalunya, Eduard Montanya.









L'expert s'ha pronunciat així en la 'Jornada sobre necessitats no cobertes i variabilitat en el maneig de la diabetis', organitzada a l'Escola Nacional de Sanitat per la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), amb la col·laboració de la companyia Novo Nordisk.





Allà, diferents experts, entre els quals es trobava Montanya, han analitzat l'actual situació de la diabetis, malaltia la prevalença a Espanya se situa en el 14 per cent de la població i sobre la qual gairebé la meitat dels que la pateixen ho desconeixen . "La diabetis representa una pèrdua de sis anys de vida, una cosa que s'eleva fins als 12 anys si es pateix una malaltia cardiovascular", ha detallat Montanya.





I és que, tal com ha explicat, la primera causa de mort dels pacients amb diabetis és la patologia cardiovascular, situant-se el seu risc en més del doble que el de la resta de la població. Precisament, el control del risc cardiovascular ha estat un de les necessitats no cobertes més importants que han manifestat els experts.





"Sabem que la incidència de malaltia cardiovascular en els pacients diabètics és el doble que en aquells que no pateixen diabetis, si bé no aconseguim reduir aquest diferencial", ha postil·lat l'expert, per avisar que tampoc s'està aconseguint reduir la incidència de la malaltia diabètica, la qual segueix en augment i és un problema de salut pública de "primer ordre".





De la mateixa manera s'ha pronunciat el director de l'Escola Nacional de Sanitat, Antonio Sarría, qui ha suggerit reflexionar fins a quin punt cal individualitzar més els processos assistencials i ha recordat que actualment no hi ha una recomanació per fer un cribratge de diabetis tipus 2 en la població, ja que només es fa als que tenen un important risc cardiovascular. "No estem infratractant però sí probablement que no estem tractant adequadament", ha recalcat Sarría.





"GRANS LLACUNES" A L'ABORDATGE DE LA DIABETIS





En aquest sentit, el professor del departament d'Anàlisi Econòmica i Seminari de Recerca en Economia i Salut de la Universitat de Castella-la Manxa, Juan Oliva, ha assegurat que una de les "grans llacunes" que presenta l'abordatge actual de la diabetis és que no hi ha una anàlisi del cost-efectivitat que tenen les intervencions de caràcter preventiu.





A més, prossegueix Oliva, no s'inclouen en les històries clíniques dels pacients els símptomes cardiovasculars que minven la seva qualitat de vida, ni hi ha treballs publicats sobre l'impacte econòmic de les cures no sanitaris que requereixen els pacients amb diabetis.





Revisar les actuals polítiques farmacèutiques és un altre dels punts que la directora d'Accés al Mercat i Relacions Institucionals a Novo Nordisk, Olga Espallardo, ha destacat durant la jornada. Segons la seva opinió, cal analitzar si aquestes polítiques estan permetent posar en marxa les recomanacions plasmades en les guies oficials de maneig de la malaltia, ja que "algunes podrien estar perjudicant" el pacient a l'hora de rebre el tractament més adequat.





"A Espanya tenim l'avantatge que hi ha un ventall força important d'innovacions en diabetis, de manera que el marge de millora és a les polítiques farmacèutiques, les quals caldria revisar a l'hora de saber com les guies que s'estan publicant s'apliquen en la pràctica real o si hi ha barreres per incorporar les seves recomanacions", ha emfatitzat Espallardo.





Finalment, la infermera educadora en diabetis i professora de l'Escola Universitària d'Infermeria Nostra Senyora de Candelaria EUENSC de Tenerife, Pilar Peláez, ha lamentat també la pràctica inexistència de l'educació terapèutica en Atenció Primària. "Estem en bolquers en aquest aspecte i si no li donem un gir radical no millorarem res l'abordatge actual de la diabetis", ha tancat.