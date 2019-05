Mediapro se'n torna a sortir. La companyia de Jaume Roures s'ha adjudicat l'emissió en obert d'un partit de LaLiga --primera divisió-- i dues de LaLiga 1/2/3 --segona divisió-- fins a la temporada 2021/2022, segons que ha anunciat LaLiga aquest dilluns.









Malgrat que l'oferta de Roures no arribava al mínim exigit per adjudicar els dos lots, l'entitat presidida per Javier Tebas ha acordat l'adjudicació provisional per tractar-se de la "oferta econòmica més elevada" de les rebudes. La quantitat concreta oferida per Mediapro no ha estat revelada.





A aquesta adjudicació cal sumar-li dues línies de negoci de la LaLiga que reté Mediapro: d'una banda, la distribució en el segment de bars i hotels --que ha rebut crítiques per la seva onerós cost per als petits empresaris d'hostaleria-- i, de l'altra, els resums en obert de la jornada.





Aquesta vegada, Mediapro haurà de conformar amb el lot destinat a establiments públics, que entre 2016 i 2019 ha costat 100 milions. El grup audiovisual aposta d'aquesta manera per un segment en el qual la patronal té grans esperances, ja que considera que el negoci a bars i hotels, entre d'altres, no està ben explotat. També ha retingut els resums en obert, que en l'anterior cicle li van costar 9 milions d'euros. En total, abonarà 160 milions d'euros anuals.





Amb l'assignació d'aquests lots, LaLiga dóna per conclòs el procés d'adjudicacions després que Telefónica es quedés amb els drets d'emissió de tots els partits per al mercat residencial en modalitat de pagament per a aquest període.





EMISSIONS A TRAVÉS DE GOL





Mediapro ha comunicat que s'emetrà en directe a través del seu canal Gol, com en les últimes tres temporades. Aquest canal ha rebut crítiques de la part de l'afició ja que només emet els partits en alta definició si es compta amb una subscripció a una plataforma de pagament.





Això deixa a molts espectadors sense poder gaudir dels partits en una qualitat que progressivament s'està imposant en els espectacles televisius en obert.