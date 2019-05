Policies nacionals demanen augmentar les dietes d'allotjament fins als 65 euros per nit

La Confederació Espanyola de Policia (CEP) ha reclamat actualitzar les dietes d'allotjament i manutenció per als agents perquè es regeixen segons un decret de 2002 que ha quedat "obsolet i fora de la realitat de 2019".









Segons ha assenyalat CEP en un comunicat, mentre el 2002 costava menjar entre quatre i sis euros, el 2019 "per menys de 12 euros és difícil trobar un menú diari".





La CEP considera insuficient l'ajuda de 48,92 euros per nit perquè, segons els seus càlculs, és difícil trobar habitació en un hotel per menys de 60 euros per nit en les grans ciutats, que és on solen viatjar per motius laborals.





Per això, reclamen que les dietes siguin de 65,97 euros per allotjament i de 37,4 euros per manutenció. Argumenten que en el cas dels Mossos s'estableix que siguin de 120 euros i de 38, respectivament.





"Un policia s'ha de sufragar de la seva terra l'habitatge i la manutenció i si és enviat fora del seu lloc de residència a treballar, el que li donen per dia no els arriba i han de posar diners de la seva butxaca", assenyala el comunicat.





Per això, des del Comitè Provincial de Tarragona consideren que "aquesta situació ha de canviar, i que els policies han de poder dormir i menjar dignament quan han de treballar fora de les seves localitats de destinació".