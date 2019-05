Collboni promet exempcions fiscals per crear 10.000 autònoms

L'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dimarts una de les propostes de la seva campanya electoral amb la qual vol crear 10.000 nous els autònoms i empresaris a Barcelona: que no paguin impostos municipals el primer any d'activitat.









L'objectiu és crear les condicions perquè en el pròxima mandat es creuen "10.000 nous emprenedors i autònoms" a Barcelona, ha dit durant l'esmorzar informatiu 'Esmorzars Foment' acompanyat de la ministra en funcions d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, i de l' president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.





"Un alcalde mai ha de perdre la visió econòmica de la ciutat", ha afirmat, i ha afegit que s'han de mantenir, almenys, una mínima col·laboració publicoprivada, i que ell aposta per un govern municipal 'bussines friendly' .





Per Collboni, l'economia és el millor antídot contra la pobresa, pel que ha apostat per donar "certesa, marca estable (de ciutat) i estabilitat política".





"Proposaré que Barcelona sigui 'zona zero impostos' municipals per a emprenedors i autònoms durant el seu primer any de la ciutat. Estendrem a tota la ciutat i autònoms, comerciants i emprenedors que iniciïn un negoci o aixequin la persiana d'un comerç a Barcelona perquè estiguin exempts del pagament de taxes municipals i preus púbics", ha dit.