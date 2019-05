Colau demana a Maragall desistir de "governar amb la dreta"

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, ha demanat aquest dimarts l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, que "desisteixi d'una vegada per totes, després d'anys de polítiques desastroses a la Generalitat governant amb la dreta", i aposti per pactar amb l'esquerra a la capital catalana.









Ha demanat als candidats a l'Alcaldia ser clars amb els pactes postelectorals que defensarien, i ha insistit que ella és clara i aposta per un govern progressista al costat d'ERC i PSC, tot i que creu que els republicans prefereixen pactar amb la dreta -en referència a JxCat- i el PSC, amb la candidatura recolzada per Cs de Manuel Valls.





Així, ha sostingut que l'única garantia que hi hagi un govern progressista a Barcelona és que guanyi BComú i que ho faci amb més força, i ha proclamat: "Em presento a les eleccions per tornar a guanyar, i és el que pensem fer, i aspirem a sumar més suports després de quatre anys de mandat".





Sobre si acceptaria un 'cara a cara' amb l'alcaldable d'ERC, ha ressaltat que ella sempre està encantada de debatre amb tots però que els debats a dos els prefereix amb candidats amb models oposats als de BComú -ha citat els de Valls i el d'Elsa Artadi de JxCat-, ha dit en un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum.





Preguntada per l'enquesta publicada per 'El Periódico de Catalunya', que situa Maragall com a guanyador amb ella seguint-li de prop, Colau ha ressaltat que "les enquestes són enquestes" i que s'ha demostrat que tenen molt marge de variació i que hi ha molta gent encara indecisa.