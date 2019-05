Tècnics tributaris avisen que l'esborrany de la renda és només una guia

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha alertat aquest dimarts que l'esborrany de la Renda és només una guia a tenir en compte, i ha demanat als contribuents analitzar-ho tot: "Hem de saber què és el que figura allà i fer tots els matisos i analitzar-los".









El president de l'APttCB, Joan Cortecans; la tresorera, Maribel Vicente, i el responsable de comunicació, Xavier Masdéu, també han constatat en roda de premsa la rapidesa amb què s'ha digitalitzat el procés de declaració de la Renda, cosa que creuen que no totes les empreses i contribuents són capaços de seguir.





"El ritme que imposa Hisenda no sé si tots els contribuents estem preparats per seguir-lo. Caldria tenir una mica més de sensibilitat per posar en marxa aquest sistema", segons Cortecans, que ha aclarit que no està en contra de la tecnologia.





També ha demanat no desmerèixer la declaració ni creure que s'ha tornat senzilla, perquè és un impost complicat: "La Renda pot ser molt senzilla, però en si no ho és l'impost de rendes, que és un tema complex".