El poeta Joan Margarit, guardonat amb el XXVIII Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana

El poeta català Joan Margarit ha estat guardonat aquest dimarts, 7 de maig, amb el Premi XXVIII Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, convocat pel patrimoni nacional en col·laboració amb la Universitat de Salamanca (USAL).





Així ho han anunciat als mitjans de comunicació el president del Patrimoni Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, i el rector de la Universitat de Salamanca, Ricardo Rivero, que ha destacat la "potència inclusiva" del Premi amb la poesia i amb les llengües.





Aquest premi té una dotació econòmica de 42.100 euros, que s'afegeix a l'edició d'un poemari antològic del guardonat, amb l'estudi i notes a càrrec d'un destacat professor de literatura de la Universitat de Salamanca, a més d'unes jornades acadèmiques sobre el poeta premiat.





Així, l'objectiu del guardó és reconèixer el conjunt de l'obra d'un autor viu, el "valor literari" suposa una aportació rellevant al patrimoni cultural comú d'Iberoamèrica i Espanya.





Per la seva banda, el filòleg i membre del jurat, Víctor García de la Concha, ha explicat que l'autor guardonat no està inscrit a cap estètica de grup ni encasellat en generacions poètiques i l'ha definit com "algú que exerceix la poesia com a instrument moral i de pensament".





Així mateix, ha destacat la "exactitud" i la "claredat expressiva" de l'obra de Margarit, així com la seva bilingüisme com el principal tret característic de la seva poesia.





En aquest sentit, ha recordat que el premiat no tradueix les seves obres de l'espanyol al català o viceversa, sinó que escriu simultàniament, "el que converteix la seva poesia en un exemple de cultura en contínua traducció".





El jurat d'aquests guardons ha estat copresidit pel president del Patrimoni Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán i de la Serna, i el rector de la Universitat de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega.





Així mateix, ha estat format pel director de la Reial Acadèmia Espanyola, Santiago Muñoz Machado; el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero; la directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya, Ana Santos Aramburo; i el president de l'Associació Portuguesa d'Escriptors, José Manuel Mendes.





Completen el jurat Pilar Martín-Laborda y Bergasa, Anunciada Fernández de Córdova y Alonso-Viguera, Noni Benegas, Luis Alberto de Cuenca y Prado, Joaquín Pérez de Azaústre, Blanca Berasategui, Berna González Harbour, Jorge Edwards Valdés, Jorge Volpi, Selena Millares, Juan Manuel Bonet Planes, Juan Van-Halen, María Ángeles Mora, Víctor García de la Concha, Luis García Hambrina, Miguel García-Bermejo Giner i Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez.