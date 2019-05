La Guàrdia Nacional Bolivariana es desplega entorn del Parlament veneçolà

La Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) s'ha desplegat aquest dimarts al voltant de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, de cara a l'inici de la sessió parlamentària, limitant l'accés dels mitjans de comunicació, en el marc de la crisi política que pateix el país .









"Treballadors de l'Assemblea Nacional i periodistes nacionals i estrangers no poden entrar al Palau Federal Legislatiu per ordres de la Guàrdia Nacional Bolivariana", ha denunciat el mateix Parlament a través del seu compte oficial a Twitter.





D'acord amb el diari veneçolà 'El Nacional', el nou comandant de la GNB, el coronel Jesús Casanova, ha donat ordres de frenar el pas als mitjans de comunicació i als treballadors que no tinguin l'acreditació corresponent.





Alhora, segons el rotatiu local, simpatitzants 'chavistes' s'han concentrat al voltant de l'Assemblea Nacional i han amenaçat i proferits insults contra els periodistes.





El Sindicat Nacional dels Treballadors de la Premsa (SNTP) ha confirmat que la GNB "nega l'accés als periodistes acreditats", mentre que "col·lectius a la zona amenacen amb robar equips de cobertura i transmissió". "Serien instruccions 'de Casa Militar, d'allà de Miraflores'", ha dit el SNTP a Twitter citant un agent.





El SNTP ha titllat el comportament de la GNB de "censura" i ha recordat al Govern de Nicolás Maduro que "l'Estat està obligat a promoure l'exercici del dret a la informació".





No obstant això, el president encarregat de Veneçuela, Joan Guaidó, ha aconseguit accedir a l'Assemblea Nacional, que aquest dimarts té previst aprovar el "projecte d'acord en rebuig a l'violació de la immunitat de manera inconstitucional contra diputats".





El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), que per a aquest 7 de maig té programada una reunió extraordinària, ha retirat la immunitat parlamentària a Guaidó a petició del Ministeri Públic, que l'investiga per la seva presumpta implicació en la crisi elèctrica i per suposades irregularitats fiscals.