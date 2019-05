El Festiva Sonorama Ribera que se celebra des de 1998 a la localitat burgalesa de Arada de Duero comptarà en aquesta edició en el seu cartell amb la presència del cantanta Nacho Cano, després de 22 anys sense pujar a un escenari, segons informen fonts de l'organització.









Nacho Cano (ànima de Mecano) oferirà un concert únic i especial al festival que enguany compleix la seva vintena segona edició.





L'artista que va revolucionar el pop espanyol amb cançons com 'Hoy no me puedo Levantar', 'Me colé en una fiesta', 'La Fuerza del Destino', 'Barco a Venus', 'El 7 de Septiembre', 'Vivimos Siempre Juntos', 'Un Año Más'... que han quedat en la memòria de milions de persones, respon així a una nova generació tant de públic com d'artistes que no deixen de aclamar-lo.





Serà l'ocasió de tornar a escoltar en viu aquests himnes del pop espanyol. A la part vocal li aniran acompanyant artistes i grans amics del festival.