El defensa uruguaià Diego Godín ha anunciat aquest dimarts que abandonarà l'Atlètic de Madrid al final d'aquesta temporada després de defensar la samarreta blanc-i-vermella els darrers nou anys i conquistar un total de vuit títols: una Lliga (2014), una Copa del Rei (2013), una Supercopa d'Espanya (2014), dues Lligues Europa (2012 i 2018) i tres Supercopes d'Europa (2010, 2012 i 2018).









"Són els meus últims dies i els meus últims partits a l'Atlètic de Madrid. Volia comunicar-ho jo, que ho sentissin de la meva boca per l'afecte que els tinc a tots, a aquest escut, a aquest club i a aquesta samarreta. Sóc un seguidor més. Això no és només un club, per a mi ha estat una família, una manera de viure i la meva casa", ha anunciat el capità matalasser en roda de premsa.





Godín va arribar la temporada 2010/11 procedent del Vila-real i des de llavors es va convertir en un referent i un estendard per a l'afició.