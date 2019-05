La reunió entre Sánchez i Iglesias acaba sense cap acord d'investidura ni de govern conjunt

La reunió entre el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acabat després de més de dues hores de conversa al Palau de la Moncloa.





Es tracta de la trobada més llarg que Sánchez ha mantingut aquesta setmana amb els partits que més representació van obtenir en les eleccions generals del passat 28 d'abril.









En roda de premsa davant els mitjans de comunicació, Pablo Iglesias ha avançat "la necessitat de col·laboració entre les forces progressistes", tot i que no ha transmès cap acord concret que permeti assegurar el sentit del vot de Podem en una sessió d'investidura. Per aquest motiu Iglesias hagi demanat "paciència" per avançar en les negociacions.