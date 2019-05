Punxada la primera jornada de vaga en el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques). Els treballadors han adduït que els "alts serveis mínims", dictats en el 85%, dificulten tant seguir com quantificar el seguiment de la vaga del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) d'aquest dimarts i dimecres segons els sindicats. La xifra final de persones que han secundat les aturades aquest dimarts ha quedat reduïda a només sis persones.









Fonts d'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (Amic) han assenyalat que falta personal i "cada dia hi ha unitats descobertes a Barcelona" i altres parts de Catalunya, de manera que el percentatge és proper al dels serveis mínims, i han dit que estan a l'espera que l'empresa els informi del seguiment.





Des de CC.OO. també han vist falta de personal i uns serveis mínims molt elevats, i han criticat que l'empresa va comunicar tarda als treballadors que serien serveis mínims, i que la tarda d'aquest dimarts encara no saben qui seran els de dimecres.





Aquest sindicat ha assegurat que "hi ha nombrosos treballadors que han emès per escrit la seva voluntat d'adherir-se a la vaga, però l'empresa els ha comunicat individualment que eren serveis mínims" --tot i que l'ordre dictada per la Generalitat indicava que havia de prioritzar que els que volien seguir-la ho poguessin fer--.





El SEM ha informat que el servei s'està realitzant amb normalitat a tot el territori, i han quantificat en sis persones el seguiment de la vaga, entre les quals n'hi ha tres que són del comitè d'empresa, i territorialment, quatre pertanyen a la comarca del Barcelonès (Barcelona) i dues a la zona del Camp de Tarragona.





INCREMENT SALARIAL





Els comitès d'empresa van convocar aquestes dues jornades de vaga davant "l'incompliment de part del conveni col·lectiu vigent i per la negativa de la direcció a l'increment retributiu", establert en tot el sector públic excepte el SEM, i van assegurar que en els últims anys han assumit més càrrega de treball sense augmentar la plantilla.





En un comunicat conjunt, Amic, CCOO i UGT han lamentat que tot i que és una entitat pública i dirigida pel Servei Català de la Salut (CatSalut), condiciona aquest increment a la negociació d'un conveni col·lectiu "a la baixa", mentre que a la resta del sector públic s'ha aplicat sense condicions.