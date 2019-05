Hotelers contra les rebaixes dels viatges de l'Imserso

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) vol impugnar aquest dimecres els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso, després de rebre llum verda de les 51 associacions hoteleres a les que representa (15.000 establiments i 1,8 milions de places), perquè considera que "lesionen greument" els interessos del sector i ser "absolutament incompatibles" amb el producte de qualitat que han d'oferir.









El president de la patronal hotelera, Joan Molas, ha assegurat que amb els actuals plecs "no només no es milloraran les estades per a les dues pròximes temporades" dels gairebé un milió de pensionistes que es beneficien del programa en les seves vacances, sinó que tampoc les aportacions tarifàries.





En alguns casos els paquets "suposen una rebaixa del 8%, 10% i fins al 12% sobre els preus de mercat", el que unit a l'increment de serveis per a un servei de qualitat, fa difícil garantir els llocs de treball en hotels que no estarien oberts durant l'hivern, i tot això "sense perdre l'esperit del programa".





La Confederació considera lesiu les revisions per a la segona, tercera i quarta anualitat: una revisió a l'alça del 0,92% per al 2020 i la congelació (0%) per 2021 i 2022, els dos anys de pròrroga que es contemplen.





Segons denuncien, el disseny econòmic del programa és un problema. Des del sector es manté que, per evitar les pèrdues, el preu per persona i dia s'hauria de situar en l'entorn dels 25 euros (actualment està entre 22,10 i 22,50 euros) tenint en compte tots els serveis que ofereixen.





"Els marges no donen", ha afirmat el president dels hotelers, que lamentat a més que es primen les places en hotels de quatre estrelles quan els establiments de tres vénen donant un bon servei durant els més de 30 anys dels viatges de l'Imserso i que poden quedar-se "fora de la contractació".





Qüestionat per l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) que aconsella redissenyar el nombre de lots, augmentant o reconfigurant-los per activitats o serveis, davant la "poca o nul·la concurrència", el president dels hotelers ha evitat pronunciar-se . "No entrem, no ens competeix valorar-ho, però com més gran sigui la competència millor", ha tancat.