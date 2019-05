Nutricionistes posen en dubte l'esmorzar tradicional de llet, fruita i cereals

Els esmorzars convencionals tenen "els dies comptats". Així ho asseguren científics del Centre de Recerca en Nutrició de la Universitat de Navarra, els que desenvolupen diferents estudis sobre Nutrició Personalitzada aplicada a la primer àpat del dia.









En ells analitzen la conveniència d'esmorzar res més aixecar-se, de si el primer àpat del dia ha d'estar basada en el model convencional de lactis, cereals, fruites o productes carnis i sobre la importància de controlar la combinació dels diferents aliments en funció del contingut d'hidrats de carboni, proteïnes o greixos que es ingereixin.





Prenent com a punt de partida diferents estudis -l'últim d'ells publicat aquest any per 'British Medical Journal'- el grup d'investigadors (que formen part del Centre d'Investigació en Xarxa CIBEROBN) porta des 2017 analitzant diferents tipus de pa, productes carnis, compotes i fruites i verdures habituals en els esmorzars amb voluntaris que participen en dejú.





"La bibliografia que fem servir no deixa cap dubte: tenim moltes idees preconcebudes sobre quin és el millor esmorzar. De fet, també hi ha la idea, no necessàriament certa -això és el que estudiarem en els nostres projectes- que cal esmorzar i a més convé fer-ho de manera contundent", detalla el catedràtic de Nutrició Alfredo Martínez.





"Això pot estar lluny de les veritables necessitats nutritives de molts individus", continua, per afegir que "també sembla que quedarà en dubte que a totes les persones els convingui el típic esmorzar format per lactis, fruita, cereals en forma de torrada (amb mantega i melmelada, per exemple) o cereals sols, i fins i tot ous i productes carnis". "Els nous estudis evidencien que a tots no ens convé igual aquest tipus d'esmorzar, sinó que cal aplicar criteris de Nutrició Personalitzada per decidir el millor per a cada un", comenta.





Precisament el CIN busca ara nous voluntaris -persones d'entre 50 i 80 anys amb pes normal o sobrepes- que vulguin participar en aquests estudis de Nutrició Personalitzada i obtenir, al seu acabament, les pautes i recomanacions adaptades a les seves necessitats, que tinguin en compte la seva genètica, preferències, possibles al·lèrgies, etc. Els interessats poden escriure al correu-e voluntariosnut@unav.es o trucar al telèfon 948 425.744.