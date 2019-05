Aturades a la impremta d''El Periódico'

Les negociacions entre el Grup Zeta i el comitè d'empresa de Gráficas de Prensa Diaria (GPD), la impremta d''El Periódico de Catalunya' i 'Sport', no han arribat a un acord, de manera que els treballadors arrenquen una setmana d'aturades.









Els 54 empleats han decidit fer vaga de mitjanit a tres de la matinada; de 9 a 12 hores i de 20 a 21.30 hores. Així fins al 16 de maig, data en què acaba el període de consultes de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO).





Els treballadors rebutgen la proposta de l'empresa, que passa per oferir indemnitzacions de 23 dies per any treballat, amb un màxim de 13 mesos per a les persones de més de 60 anys i menors de 45 anys.





Els representants dels treballadors veuen insuficient l'oferta econòmica. Aquesta nit Zeta va passar la impressió dels seus diaris a Impritsa (Prensa Ibérica) i Bermont (Unidad Editorial).