Condemna de 55 anys de presó per violar dones grans en una residència a Arenys de Mar

La Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 55 anys i set mesos de presó a un gerocultor per violar a cinc ancianes i colpejar a quatre d'elles en una residència d'Arenys de Mar (Barcelona) el 24 de desembre del 2015.









Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la sala també el condemna a inhabilitació especial per a qualsevol professió en l'àmbit sanitari per un termini de 15 anys, així com prohibició d'aproximació i comunicació amb les víctimes, i li imposa una indemnització total de més 100.000 euros.





José Manuel R.G., que va ser jutjat a finals de novembre, s'enfrontava a una petició de 79 anys de presó per part de la Fiscalia per cinc delictes d'agressió sexual, i un delicte d'homicidi comès per imprudència greu - una de les dones va morir 5 dies després d'un infart com a conseqüència de l'agressió soferta -.





El condemnat, diplomat en fisioteràpia i tècnic superior en documentació sanitària, el dia dels fets va acudir a la residència després d'haver ingerit una quantitat no determinada d'alcohol, cocaïna i amfetamina, "la influència de la qual va suposar una lleu afectació de les seves facultats cognitives i volitives", segons la sentència consultada.





La nit del 24 al 25 de desembre, entre les 21.00 hores i les 8.00, l'acusat va agredir sexualment cinc ancianes dependents i que patien deterioració cognitiva en diversos estadis, de 60 i 91 anys, copejant-les per a forçar-les i causant-los lesions.





En la sentència, el tribunal constata la violència de l'actuació "perquè així ho evidencien tant les lesions facials com les genitals observades en les víctimes, mostres inqüestionables de la violència i la força que va haver de desplegar el subjecte actiu per a dur a terme la seva acció libidinosa, realitzada, sense i contra la voluntat d'aquelles".





Per tot això, l'Audiència el condemna per quatre delictes lleus de lesions a una multa de 360 euros; pels cinc delictes d'agressió sexual a 53 anys de presó, i per un delicte d'homicidi per imprudència greu en concurs ideal amb un delicte de lesions a persona especialment vulnerable, a dos anys i set mesos de presó.





El tribunal, que ha aplicat la circumstància atenuant d'intoxicació etílica i drogues, li imposa la mesura de llibertat vigilada per deu anys i condemna com a responsables civils subsidiaris a la residència i a la Generalitat de Catalunya, si bé eximeix a la directora de la residència.