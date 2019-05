La vaguetat dels símptomes del càncer d'ovari provoca que el 70 per cent es diagnostiqui en estats avançats, tal com ha assegurat el cap del Servei de Ginecologia Oncològica de MD Anderson Cancer Center Madrid, Javier de Santiago, amb motiu de la celebració, aquest dimecres, del Dia Mundial de la malaltia.









Amb més de 3.500 casos a l'any a Espanya, segons dades de 2019 de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), és el cinquè tumor en freqüència en dones, al costat dels càncers de mama, còlon, úter i pulmó, i el segon a nivell ginecològic.





"Aquest càncer té una connotació especial perquè el diagnostiquem en estats avançats el que fa que el pronòstic generalment sigui pitjor. És un grup heterogeni de tumors, els més freqüents que són els epitelials es subdivideixen en grups que tenen diferent comportament, diferent resposta a la quimioteràpia, diferent pronòstic i diferent maneig", ha explicat el doctor.





I és que, els primers símptomes del tumor se solen confondre amb problemes gastrointestinals, ja que en la majoria de les vegades solen ser simptomatologia digestiva, distonia abdominal, el que fa que demori el diagnòstic i, per tant, el tractament.





En aquest sentit, el doctor ha informat que la cirurgia i la quimioteràpia és l'abordatge terapèutic estàndard en aquestes pacients. "Fer una cirurgia adequada de càncer d'ovari repercuteix molt directament sobre el pronòstic", ha recalcat el doctor, per lamentar que, com a conseqüència del retard del diagnòstic, només el 30 per cent de les pacients sobreviu als cinc anys.





Tot i això, De Santiago ha informat que el futur del tractament del càncer d'ovari passa per fer "vestits a mida" a les pacients, a través de teràpies dianes en funció de les modificacions genètiques, moleculars i els perfils histològics.





Finalment, el doctor ha recomanat a totes les dones que pateixen aquest tipus de tumor, que sol aparèixer entre els 55 i 65 anys, que vagin a centres especialitzats i, especialment, participin en els assajos clínics al principi o durant el tractament.





"Recomanem que operin en centres especialitzats, amb molta experiència en càncer d'ovari, amb possibilitat de recerca i d'incloure-la en assajos clínics que són els que realment ens han fet avançar molt en el pronòstic de la malaltia", ha tancat.