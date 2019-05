El director de Relacions Laborals i Assumptes Socials de Foment del Treball, Javier Ibars, ha assenyalat que seria un "greu error" una contrareforma de la ultraactivitat com la proposada pel Govern central, ja que la seva regulació en la reforma laboral de 2012 ha dut a un impuls de la negociació col·lectiva, en les seves paraules.





Ho ha assenyalat aquest dimecres en roda de premsa per presentar el seu XIII Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva, al costat de la presidenta de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de Foment, María Ángeles Tejada, en què també ha qualificat de "molt positiva "la situació actual de concertació i diàleg social per la seva disminució en els últims anys.





Sobre el control horari, han dit que és una fórmula que ha arribat molt tard en el temps atenent el grau de digitalització actual, i ha criticat el sobrecost que suposarà: "És molt difícil aplicar un criteri rígid. Has de donar més flexibilitat al treballador i que sigui més responsable", en paraules de Tejada.





REFORMA LABORAL





Pel que fa a les mesures de millora de la Reforma Laboral, Foment ha proposat objectivar més els procediments i les causes que justifiquen els acomiadaments objectius, col·lectius i individuals per evitar que els tribunals revoquin aquests procediments.





Ha assenyalat que els ERO s'han de facilitar modificant el desenvolupament reglamentari dels acomiadaments col·lectius perquè, segons la seva opinió, s'exigeix un excés de documentació que dificulta la seva presentació i promou que es poden produir defectes formals.





Ibars també ha defensat que s'haurien reprendre els incentius per potenciar els expedients de regulació de flexibilitat en detriment dels d'extinció definitiva dels contractes.





CONTRACTACIÓ





Pel que fa a contractació, la patronal catalana ha demanat la recuperació de contractes de treball de durada determinada davant el llançament de nova activitat empresarial, reformar el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i l'aprenentatge per potenciar la seva utilització, i augmentar la durada dels contractes d'obra i servei al que duri l'obra.





També proposa eliminar el concepte 'indemnització' en acabar qualsevol tipus de contracte perquè quan s'acaba el contracte no hi ha acomiadament ni vulneració dels seus drets, de manera que en la seva opinió no té sentit.





Ibars ha explicat que la patronal proposa la reducció lineal de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social com a incentiu per generar ocupació i reduir costos, així com una modificació en la regulació de les hores extraordinàries, a més de facilitar a les empreses el pagament de sancions.





Sobre el dret a vaga, la patronal ha assenyalat que li agradaria seure amb l'administració per reconèixer aquest dret i regular-lo perquè hi hagi límits i garanties que evitin algunes "situacions complicades" viscudes, en les seves paraules.





Han demanat traslladar els festius intersetmanals a dilluns i divendres per reduir costos, defensar el paper de les Empreses de Treball Temporal (ETT), de les que Ibars ha criticat la seva situació de sobreregulació, i trencar l'associació entre temporalitat i precarietat.





NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA





La patronal, que ha traslladat al Govern espanyol aquestes mesures "per continuar un creixement econòmic, social i mediambiental sostenible", ha reclamat potenciar la negociació col·lectiva i facilitar la renovació i actualització dels convenis.





Ibars ha lamentat la "elevada" taxa d'absentisme laboral i ha demanat potenciar les mesures de control de la incapacitat temporal de curta durada, la supressió de l'obligació empresarial del pagament de la prestació des del quart al quinzè dia de baixa, entre d'altres.





Per la seva banda, Tejada ha lamentat que a Espanya hi hagi 98.000 llocs de treball no coberts, cosa que ha considerat greu, especialment en sectors com les residències de la tercera edat.