La formació de textura única en un got de cervesa Guinness és induïda pel flux d'una pel·lícula fluïda sense bombolles que flueix cap avall al llarg de la paret del vidre.









Aquest fenomen, --descrit a Science Reports per investigadors de la Universitat d'Osaka i el gegant de la distribució de cervesa japonès Kirin Holdings--, és anàleg a les ones de balanceig comunament observades en l'aigua que llisca pendent avall en un dia plujós.





La cervesa Guinness, una cervesa fosca i robusta símbol d'Irlanda, es pressuritza amb gas nitrogen. Quan s'aboca en un got de pinta, les bombolles de petit diàmetre (només 1/10 de la mida de les begudes carbonatades, com els refrescos i l'aigua carbonatada) es dispersen per tot el vas i el moviment de textura de l'eixam de bombolles es desplaça cap avall.





Tot i que s'han proposat alguns models per explicar com es forma l'ona descendent d'un eixam de bombolles a la cervesa Guinness, el mecanisme subjacent a la formació de la textura era un problema obert.





EL COLOR FOSC, UN PROBLEMA AFEGIT





A causa de que la cervesa Guinness opaca i de color fosc obstrueix l'observació física en un got, i el còmput usant superordinadors és necessari per realitzar una simulació numèrica de fluxos, inclosa una gran quantitat de petites bombolles a la cervesa, l'equip d'investigadors liderat per Tomoaki Watamura va produir un líquid transparent anàleg a la cervesa Guinness mitjançant l'ús de partícules lleugeres i aigua de l'aixeta.





Van filmar el moviment del líquid amb una càmera de vídeo d'alta velocitat, utilitzant fluorescència induïda per làser per mesurar amb precisió el moviment del fluid. A més, utilitzant etiquetes moleculars, van visualitzar el moviment irregular del fluid.





Amb aquests mètodes, l'equip va abocar líquid pseudo-Guinness en un recipient inclinat per observar com es formava la textura. La formació de textura aparèixer només a la regió d'aproximadament 1mm de distància de la paret inclinada, i no va aparèixer en el veïnatge vertical de la paret.





INESTABILITAT A LA CORRENT DE GRAVETAT







També van observar un flux de pel·lícula transparent (sense bombolles) al llarg de la paret inclinada en el veïnatge de la paret inclinada, capturant la velocitat i el gruix de la pel·lícula sense bombolles que flueix cap avall. Mentre que la textura apareixia quan els angles d'inclinació del vidre eren petits, no ho era quan eren grans, el que demostra que la formació de textura en un got de cervesa Guinness va ser causada per la inestabilitat del corrent de gravetat de l'ona de balanceig.





L'autor principal Watamura diu: "Hi ha un gran nombre d'objectes petits en la naturalesa, com partícules fines de roca transportades dels rius al mar i microorganismes que viuen en llacs i estanys. La comprensió i regulació del moviment d'objectes petits és important en diversos processos industrials. els nostres resultats de recerca seran útils per a comprendre i controlar els fluxos de bombolles i partícules utilitzades en els processos industrials, així com la cristal·lització de proteïnes i el cultiu cel·lular utilitzat en el camp de les ciències de la vida".