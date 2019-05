FCC es fa amb el contracte milionari del nou Santiago Bernabéu

El Reial Madrid ha adjudicat a FCC les obres de remodelació i ampliació de l'estadi de futbol Santiago Bernabéu, un projecte que suposarà 470 milions d'euros i està considerat com un dels contractes d'edificació més emblemàtics dels últims anys.









Així ho va acordar la junta directiva del club, que assegura que les obres podran començar "immediatament" ja que el passat mes d'abril ja va tancar el seu finançament.





El Madrid ha optat per FCC per al projecte a l'estimar que l'oferta presentada per aquest grup és "la més econòmica, la qual compromet un millor termini de construcció i la que més minimitza les molèsties en l'operativitat de l'estadi i en el seu entorn".





L'obra suposarà finalment 470 milions d'euros, import per tant inferior al de 520 milions d'euros estimat pel club, segons han informat fonts de la constructora.





Quant als terminis, el 'nou' Bernabéu remodelat estarà a punt en poc més de tres anys, a l'agost de 2022, i la remodelació de l'entorn del Passeig de la Castellana en què s'ubica, quatre mesos més tard.





El grup constructor controlat per Carlos Slim i Esther Koplowitz compta amb àmplia experiència en construcció i remodelació d'estadis de futbol. De fet, l'últim que ha aixecat és el Wanda Metropolità de l'Atlètic de Madrid.





El Reial Madrid ha comptat amb la signatura d'enginyeria independent Ayesa per valorar les ofertes rebudes que, segons ha assegurat en un comunicat, "han mostrat totes elles un gran nivell tècnic i unes competitives condicions econòmiques".





Per aquest emblemàtic contracte també van competir Acciona, Ferrovial i el grup Sant Josep, però no ACS, companyia participada i presidida pel també president del Reial Madrid, Florentino Pérez.





Aquest grup no va poder concórrer a la licitació en virtut d'un acord que mantenen els membres de la Junta Directiva del Reial Madrid pel qual es comprometen a no participar amb els seus negocis en els del club.





ICONA AVANTGUARDISTA





Amb l'ampliació i remodelació del Bernabéu, una de les grans obres d'edificació no residencial dels últims anys a Espanya, el Madrid pretén convertir el seu estadi en un "icona avantguardista i universal", segons va indicar Florentino Pérez a la recent presentació del projecte.





Les obres suposaran, entre altres actuacions, dotar a l'estadi amb una coberta retràctil que cobreixi tot l'aforament del recinte en només quinze segons.





També canviarà el seu actual façana, de la qual es suprimiran les torres dels laterals, per dotar-la d'una "nova imatge avantguardista" amb un embolcall d'acer en la qual fins i tot es podran projectar imatges.





Quant a l'interior de l'estadi, el projecte contempla la construcció d'una nova graderia de 3.000 seients al lateral Est, escometre obres a la resta de laterals i habilitar nous accessos.





També es reestructurarà i augmentarà l'àrea VIP perquè compti amb unes 2.000 noves localitats, s'adequaran els accessos i els passadissos, i s'habilitaran noves zones d'oci i restauració, ampliant l'actual museu.





No obstant això, un dels elements més destacats del 'nou estadi' serà el videomarcador de 360 graus amb què comptarà, que envoltarà tot el recinte.





MODIFICACIÓ DE L'ENTORN, A COMPTE DEL CLUB





El projecte comporta així mateix a modificar l'entorn urbanístic de la zona, de manera que es

habilitarà un nou espai al Passeig de la Castellana, amb una nova gran plaça central de més de 20.000 metres quadrats.





A més, es convertirà en vianants el carrer Rafael Salgado i s'habilitarà també una nova plaça a la cantonada del carrer Pare Damià, en aquest cas, de 5.500 metres quadrats, treballs tots ells que costejarà el Reial Madrid.





Precisament, aquestes actuacions han constituït el gran 'cavall de batalla' per aconseguir el permís de l'Ajuntament de la capital per emprendre la reforma.





FCC TAMBÉ VA CONSTRUIR EL WANDA





Amb la consecució d'aquest projecte, FCC, a més de donar un impuls a la seva cartera d'obres en el mercat domèstic, reforçarà la destacada experiència que acumula en construcció de camps de futbol tant a Espanya com a l'exterior.





A més del Wanda Metropolità, entre altres projectes, en el passat també va fer obres al Bernabéu i al Vicente Calderón, va construir l'actual Ciutat Esportiva del Madrid i actualment s'aixeca el nou estadi del València Futbol Club.





A l'exterior, aquest grup va construir l'Allianz Arena de Munic i quatre estadis de futbol a Polònia per l'Eurocopa de 2012.