El PSOE intenta deixar C's fora de la Mesa del Congrés i fa la pinça amb Podemos

Després de la reunió del dimarts passat entre Albert Rivera i Pedro Sánchez a la Moncloa, el president del Govern ja no està disposat a escoltar el líder de la formació taronja causa de l'actitud de Rivera durant la trobada entre tots dos.









Així ho destaca el 'Confidencial Digital', que afirma que el líder socialista, després de la reunió, va confirmar que "amb Ciutadans no hi ha res de què parlar i negociar", cosa que ja van compartir els militants del partit socialista a la victòria en les generals quan van cridar "amb Rivera no".





Rivera, en la reunió, no va canviar el seu discurs i va estar ferm en la seva intenció de no voler negociar amb el PSOE. El líder taronja tan sols volia estar informat de les decisions del Govern sobre Catalunya. Això va causar una decepció a Sánchez, que tenia com a possibilitat arribar a un acord amb Ciutadans tant per a la legislatura com per a la formació de la Mesa del Congrés.





VETAR A C'S DE LA TAULA DEL CONGRÉS





Si Ciutadans no ha volgut entendre amb el PSOE, el partit socialista tampoc cedirà, segons el mitjà esmentat anteriorment, i farà el possible per vetar al partit taronja de la Mesa del Congrés.





D'aquesta manera, el PSOE podria donar els dos escons que, a priori, eren per Ciutadans a la Mesa del Congrés a ERC i a PNB, les forces guanyadores a Catalunya i al País Basc.





Al principi, les intencions socialistes eren les de formar la Mesa del Congrés sense Vox, repartint el pastís de la següent manera: tres representants per als socialistes, dos per al PP, Podem i Ciutadans.





Una cosa que podria fer el PSOE pel fet que comptaria amb "majoria absoluta" de les "forces progressistes" de la Cambra per donar suport a un repartiment sense Vox ni Ciutadans i sí amb ERC i PNB en comptar amb un total de 187 vots a favor : 123 del PSOE, 42 d'Unides Podem, 15 d'ERC, 6 de PNB i 1 de Compromís.