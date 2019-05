La Fiscalia s'oposarà a la llibertat provisional i a la suspensió del judici del Procés

Els presos del 'Procés' demanen la suspensió del judici, així com la llibertat provisional i el permís per a acudir a les Corts -els cinc diputats elegits el 28-A-, cosa que la Fiscalia no estaria disposada a concedir.





Segons recull 'El Confidencial', les peticions suposarien una suspensió del judici, cosa que des de la Fiscalia no veuen viable, ja que aplicar un suplicatori en aquest punt del procediment, amb el judici molt avançat no és una cosa que es contempli. Això sí, la Fiscalia sí que està a favor que abandonin la presó per recollir l'acta i jurar el càrrec.





La figura del suplicatori està recollida tant en la Llei d'enjudiciament criminal com en la Constitució espanyola per a la fase prèvia al processament. En cap cas per a persones ja processades, acusades o que estan enmig d'un judici, tal com explica el medi citat.





LES DEFENSES DELS CINC DIPUTATS ENTENEN QUE EL JUDICI HA SUSPENDRE





Les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva entenen que en base a l'article 71 de la Constitució que el tribunal sí que està obligat a sol·licitar el suplicatori i, d'aquesta manera, suspendre el judici fins que es resolgués.





La Fiscalia, en canvi, es basa en l'article 750 de la Llei d'enjudiciament criminal, on s'explica que el suplicatori no cal en aquest cas ja que el judici es troba en una fase molt avançada i pràcticament finalitzat.





"El jutge o tribunal que trobi mèrits per processar un senador o diputat a Corts per causa de delicte, s'abstindrà de dirigir el procediment contra ell si les Corts estiguessin obertes, fins a obtenir la corresponent autorització del cos colegislador a què pertanyi".